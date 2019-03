Handball-Verbandsliga: TSV-Handballer sind auf Wiedergutmachung aus

Nettetal Im Hinspiel gegen den TV Kapellen kamen Kaldenkirchens Verbandsliga-Handballer auswärts mit 27:36 unter die Räder.

An den TV Kapellen hat der Handball-Verbandsligist TSV Kaldenkirchen keine gute Erinnerungen, wurden er im Hinspiel doch mit einer 27:36-Klatsche im Gepäck wieder auf die Heimreise nach Nettetal geschickt.

Also keine Überraschung, dass die Schützlinge vom TSV-Trainer Rüdiger Winter auf Wiedergutmachung aus sind. Ganz wichtig wird es werden, nicht erneut den gegnerischen Torhüter Lukas Haas warmzuwerfen, der den TSV in der Hinrunde mit seinen Paraden schier zur Verzweiflung brachte. „Wir müssen unsere Chancen konsequenter nutzen“, fordert Trainer Rüdiger Winter. „Kapellen ist sicherlich keine Übermannschaft, aber hat einen der stärksten Torhüter der Liga. Aber auch die Routiniers wie Christian Ginters und Christian Lange darf man nicht ins Spiel kommen lassen, sonst wird es sehr schwierig. Aber wenn wir an die Leistung von letzter Woche gegen Vennikel anknüpfen, dann haben wir sicherlich eine Chance.“