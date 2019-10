Fußball-Kreisliga A : Neue Ausgangslage vor dem Derby TSV Kaldenkirchen gegen Waldniel

Während der SC Waldniel aktuell in der Kreisliga A auf Titelkurs steuert, laufen die Kaldenkirchener nach einem personellen Umbruch der Musik etwas hinterher.

Vor zwei Jahren spielten sie noch zusammen in der Bezirksliga. Vorige Saison verpasste der TSV Kaldenkirchen nur ganz knapp den Wiederaufstieg. Der SC Waldniel war dagegen froh, dass er nach dem Abstieg frühzeitig den Klassenerhalt in der Kreisliga A unter Dach und Fach bringen konnte. Vor dem ersten Aufeinandertreffen in der laufenden Saison am Sonntag (15 Uhr) hat sich die Ausgangslage allerdings komplett geändert. Während die Waldnieler souveräner Tabellenführer sind, rangiert der TSV mit deutlichem Abstand auf Platz fünf.

Auch wenn Holthausen erst seit wenigen Monaten beim SC ist, weiß er, dass die Waldnieler in den vergangenen Jahren in Kaldenkirchen nicht immer gut ausgesehen haben. „Die Kaldenkirchener haben eine extreme Heimstärke“, sagt Holthausen. „Und das wissen meine Spieler auch. Entsprechend konzentriert müssen wir also am Sonntag zu Werke gehen.“ Dass seine Mannschaft an der Tabellenspitze steht, freut Michael Holthausen zwar, aber nach gerade einmal knapp einem Drittel der Saison könne noch sehr viel passieren, so der Waldnieler Trainer. „Natürlich möchten wir auch in Kaldenkirchen gewinnen und die Tabellenführung behaupten“, verrät Holthausen, zumal die beiden direkten Verfolger Schiefbahn und Strümp am Sonntag auch noch gegeneinander spielen.