Fußball : Bouchama trifft vier Mal

Der Oberliga-Torjäger des FC Kray versetzt Kaldenkirchen den Pokal-K.o..

SV Burgaltendorf – SC Union Nettetal 2:1 (2:0). Oberligist Nettetal hatte in der Anfangsviertelstunde im Defensivverbund erhebliche Probleme und lief bereits nach fünf Minuten einem Rückstand hinterher. „Dadurch haben wir keine Ruhe ins Spiel bekommen“, analysiert Trainer Andreas Schwan, der kurz vor dem Halbzeitpfiff dann noch mit ansehen musste, wie der gastgebende Landesligist sich fast ungestört durchkombinierte und zum 2:0 traf (43.). Und dennoch brandete im Nettetaler Lager Hoffnung auf, weil SVB-Stürmer Julian Bluni noch im ersten Durchgang des Feldes verwiesen wurde. So entwickelte sich nach dem Wechsel ein Spiel auf ein Tor, in dem für Union jedoch nur Dimitrios Touratzidis per Fallrückzieher traf (58.). „Danach war es ein typisches Pokalspiel, in dem der Klassentiefere sich mit aller Macht wehrt“, berichtet Schwan. „Wenn du dann fünf, sechs Hundertprozentige auslässt, darfst du dich hinterher nicht beschweren.“