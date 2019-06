Handball-Verbandsliga : TSV-Handballer zufrieden mit dem Auftaktprogramm

Der neue Spielplan ist draußen, die Personalplanungen in Kaldenkirchen sind abgeschlossen.

Nach der schweißtreibende Vorbereitung fällt dann der Startschuss zur neuen Saison am Wochenende des 14./15. September. „Ich glaube schon, dass die Liga mit den beiden Oberliga-Absteigern SV Neukirchen und TV Aldekerk II an Qualität gewonnen hat“, so Rüdiger Winter. „Außerdem hat sich der TV Geistenbeck noch verstärkt ebenso wie der TV Kapellen. Eine Prognose fällt mir daher sehr schwer, aber ich glaube schon, dass dieses Quartett ganz oben mitmischen wird. Unser Ziel ist es, den Abstand zu den oberen Tabellenplätzen deutlich zu verringern und vor allen Dingen müssen wir mehr Kontinuität an den Tag legen. Dabei ist ein guter Start sicherlich nicht hinderlich“, meint der Coach in Sachen neuer Spielplan.