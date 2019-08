Spieler des Tages : Neuer Stürmer feiert Traumeinstand beim 1. FC Viersen

Dario Krezic schoss in seinem ersten Punktspiel für den Fußball-Bezirksligisten vom Hohen Busch beide Tore zum 2:0-Erfolg gegen Dilkrath.

Dass er sich trotz des Aufstiegs mit dem SV Vorst entschied, an den Hohen Busch zu wechseln, hat in erster Linie mit dem neuen Trainer Kemal Kuc zu tun. „Es war mein Wunsch, mit ihm zu arbeiten, denn ich glaube, mit ihm kann ich noch einmal besser werden“, erklärt der Mann, der mit 26 Toren und 14 Vorlagen in 25 Spielen maßgeblichen Anteil daran hatte, dass sein ehemaliges Team in dieser Saison mit seinem neuen in einer Liga an den Start geht. „Nachdem ich 2016 nach Deutschland gezogen bin, war Vorst mein erster Verein. Ich bin den Leuten dort sehr dankbar und konnte ihnen so etwas zurückgeben“, erklärt Krezic, der auch weiterhin in Vorst lebt und als Elektriker sein Geld verdient. Für die erste Saison im neuen Dress hat er sich aber noch mehr vorgenommen. „Ich möchte ein doppelt so guter Spieler sein wie im vergangenen Jahr“, verrät er. „Und natürlich möchten wir Meister werden. Und dafür werden wir als Team unser Bestes geben.“