Amercan Football : American Footballer trainieren vorübergehend im Puffkohlen

Die American Footballer vom Wolfpack aus Mönchengladbach trainieren übergangsweise im Puffkohlen in Giesenkirchen. Foto: Sascha Hohnen

Auf der Suche nach einer Ausweichtrainingsstätte wurde das Wolfpack mit Unterstützung der Stadt Mönchengladbach in Giesenkirchen fündig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Für die American Footballer des Wolfpacks brechen bessere Zeiten an. Nachdem in den letzten Jahren eine vernünftige Saisonvorbereitung aufgrund fehlenden Rasenplatzes unmöglich war, hat die Stadt nun in Giesenkirchen eine Möglichkeit zum Training auf gewohntem Rasen geschaffen. Im Puffkohlen rücken die Fußballer der DJK/VfL Giesenkirchen etwas enger zusammen und bieten dem drittgrößten Verein der Stadt ihren Rasenplatz fürs Training an.

Harald Weuthen, Fachbereichsleiter Schule und Sport bei der Stadt Mönchengladbach, hatte die Suche zur Chefsache erklärt. „Die alte Trainingsmöglichkeit im Rönneter fällt derzeit durch die Umwandlung der Spielfelder weg. Und zur kommenden Saison werden die Holter Sportstätten vorläufige Heimat von Blau-Weiß Meer, deren Platz dem neuen SMS-Campus weichen muss“, erklärte Weuthen. Auf der Suche nach einem geeigneten Rasenplatz mit Flutlicht blieb „am Ende eigentlich nur noch die Anlage im Puffkohlen in der Verlosung“, so Weuthen. Holger Drever, Vorsitzender der Fußballabteilung der DJK/VfL Giesenkirchen, wird da schon ausführlicher. „Die Stadt ist nach der Anfrage des Wolfpacks an uns herangetreten. Während einer Vorstandssitzung haben wir dann unsere Bedenken gesammelt, die dann auch weitergegeben wurden. Da es keine Dauerlösung ist, war es keine Frage, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt werden, dem ganzen zuzustimmen“, erklärte Drever. „Uns war es unter anderem auch wichtig, dass der Platz und die Platzbelegung nicht darunter leiden. Wir erwarten eine rücksichtsvolle Nutzung des Rasenplatzes“, so Drever.