Vor dem Fußballstart : An die vergangene Saison anknüpfen

An die vergangene Saison anknüpfen

Das ist die Mannschaft des ASV Süchteln II, die erneut im oberen Drittel mitmischen will. Foto: asv

Süchteln Trainer Christoph Kempers bleibt nach dem zuletzt erreichten dritten Platz bescheiden.

Mit einem sehr guten dritten Platz beendeten die Fußballer von ASV Süchteln II die zurückliegende Saison in der Kreisliga A. Da nur ein Team aufsteigen durfte, waren die Süchtelner hinter dem Meister und Aufsteiger Sportfreunde Neuwerk satte 19 Punkte entfernt.

Doch beim ASV unter der Regie von Trainer Christoph Kempers war der Aufstieg ohnehin keine Vorgabe. „Am Ende waren wir alle vollauf zufrieden mit dem dritten Platz“, sagt Christoph Kempers, der seit der vergangenen Saison die Süchtelner trainiert und davor drei Jahre beim Liga-Kollegen Viktoria Anrath tätig war. Die Süchtelner spielten eigentlich die komplette zurückliegende Spielrunde im oberen Drittel mit und mit einer ähnliches Zielsetzung geht der Trainer auch in die neue Saison. „Wir müssen zunächst einmal unsere Neuzugänge integrieren“, so Kempers, der während seiner aktiven fußballerischen Zeit unter anderem schon Zweitliga- und Regionalligaluft schnuppern konnte. „Das ist die eine Sache, die andere Sache ist, dass ich viele Studenten in meiner Mannschaft habe, die mir während der Saison – allen voran bei möglichen Nachholspielen während der Woche – häufiger nicht zur Verfügung stehen. Aber damit muss ja nicht nur ich mit leben.“