Fußball-Bezirksliga : Trainerrücktritt: Dicke Luft beim TDFV Viersen

Aytac Azmaz gab seinen Posten beim Fußball-Bezirksligisten wegen persönlicher Differenzen mit dem Sportlichen Leiter auf.

Einige Zuschauer, die bei der Partie gegen Mennrath waren, dürften sich verwundert die Augen gerieben haben. Denn auf der Trainerbank saß nicht wie gewohnt Aytac Azmaz, sondern der Sportliche Leiter Bektas Sahin. Und auch von Co-Trainer Luciano Oratore sowie Torwarttrainer Yasin Toker gab es keine Spur. Die 1:7-Niederlage am vorvergangenen Spieltag beim Aufsteiger VfL Willich forderte also ihren Tribut – möchte man zumindest meinen. Doch Azmaz, der den Verein in die Bezirksliga und dort in der vergangenen Spielzeit auf einen starken sechsten Platz führte, gab rein persönliche Gründe für seinen Entschluss an: „Es hat nichts mit der sportlichen Situation zu tun. Ich habe jederzeit das vollste Vertrauen des Vorstands gespürt.“

Probleme habe es dagegen mit Bektas Sahin gegeben, der als Teammanager zunächst nur für die Neuzugänge verantwortlich gewesen sei, später aber zusätzlich den Posten des Sportlichen Leiters übernommen habe. Azmaz wirft ihm vor, sich mit der Zeit immer mehr in die Belange der Mannschaft eingemischt und ihn damit bei seiner Arbeit gestört zu haben. Das Fass zum Überlaufen habe schließlich Sahins Aussage am Rande der Pleite in Willich gebracht, das Trainerteam würde das Team nicht mehr erreichen. „Es ist traurig, so etwas von einer Person zu hören, für die man sich immer eingesetzt hat“, sagte der 37-Jährige. Doch es habe für ihn danach keine andere Möglichkeit gegeben, als zu gehen. „Mit solchen Leuten kann ich nicht zusammenarbeiten.“ Selbst als die gesamte Mannschaft bei ihm zu Hause erschien, habe er sich nicht von seinem Entschluss abbringen lassen. „Es ist sehr schade, weil so viel Herzblut und Leidenschaft in diesem Projekt steckt und ich sehr daran hänge. Aber dieses Verhalten hat absolut nichts mit der Vereinsphilosophie ‚Zusammen stehen, zusammen fallen‘ zu tun“, führt er weiter aus.