Schwimmen : Viersener SV steht vor der Auflösung

Es war ein schleichender Tod, doch jetzt wird der Traditions-Schwimmverein abgewickelt. Weil es immer weniger Mitglieder und ehrenamtliche Helfer gab, hat sich Geschäftsführerin Liesel Metz zu diesem Schritt entschieden.

Ein Blick in die Geschichte zeigt, wie erfolgreich der Verein war. Ernst Küppers sorgte damals beim Viersener Schwimmverein für den sportlichen Aufschwung. Anfang Juni 1927 schaffte Küppers bei einem Schwimmfest in Erfurt einen Sieg über den Deutschen Meister Fröhlich. Im gleichen Monat schwamm er in Düsseldorf in 1:12 Minuten seinen ersten Deutschen Rekord über 100 Meter Rücken und verpasste den bestehenden Weltrekord um 0,8 Sekunden. Zwei Monate später wurde er Deutscher Meister in Hannover. Ein Jahr später wurde er erneut Deutscher Meister über 100 Meter Rücken in Berlin. Dadurch qualifizierte er sich für die Olympischen Spielen 1928 in Amsterdam.