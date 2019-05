Reiten : Kreisturnier der Reiter mit neuem Modus

Am Wochenende werden rund 200 Reiter auf der Anlage des RV Graf Holk Grefrath erwartet. Dort ermittelt der Pferdesportverband Kreis Viersen seine Meister. Dabei gibt es in Springen und Dressur Neuerungen.

Ermittelt werden die Gewinner der Kreisstandarte und des Jugendwimpels aus dem Ergebnis der Vielseitigkeit Dressur und Springen und die Einzelmeister auf A- wie auch auf E-Ebene. In der A-Klasse haben 56 Teilnehmer und auf E-Basis nur zehn genannt. Alle sind gespannt, wie der neue Modus zur Ermittlung der Meister in Dressur und Springen ankommt. Jedenfalls hatte er im Vorfeld schon heftige Diskussionen ausgelöst. Erstmals ermitteln in Grefrath die Reiter ihre Meister bei Junioren, Junge Reiter und Senioren in Prüfungen bis zur M*-Klasse. Nach der Leistungsprüfungsordnung werden entsprechende Ranglistenpunkte vergeben, wobei maximal die drei besten Platzierungen eines Reiters errechnet werden.

In der Dressur tritt in Ilka Siemes (RV St. Georg Helenabrunn) die Titelverteidigerin an. Sie hat sicherlich in der starken S-Springreiterin Viola Wilke (RFV Hubertus Anrath-Neersen), die sich in der laufenden Saison auch in der Dressur versucht, eine Konkurrentin um den Titel. Der Viersener Alexander Thoenes, Sportwart im Pferdesportverband Kreis Viersen, greift im Springen genauso an wie sein Bruder Hermann-Josef Thoenes (beide RV Graf Holk Grefrath), Vorsitzender der Kreispferdezüchter von Viersen/Krefeld. Daniela Winkels (RFV Lobberich) ist genauso am Start wie Matthias Gering (RFV Hubertus Anrath-Neersen), beide mit großer S-Erfahrung. Julia Juraschek (RFV Hubertus Anrath-Neersen) ist die Reiterin, die in dieser Saison am häufigsten in Springen auf M-Basis gewonnen beziehungsweise platziert war.