Tischtennis : Freistellungen mindern Qualität der Bezirksmeisterschaften

Guangjian Zhan vom TTC Waldniel holte sich bei den Titelkämpfen in Essen den Titel bei den Senioren 50. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Bei den Titelkämpfen in Essen gab es für den Tischtenniskreis Mönchengladbach drei Senioren-Titel.

Bei den Bezirksmeisterschaften in Essen (Erwachsene) und Wuppertal (Nachwuchs) hat der Tischtennis-Kreis Mönchengladbach drei Titel geholt. Es hätten durchaus mehr sein können. Aber in Gestalt von Isabell Güdden und Daniel Halcour waren die besten Spieler des ASV Süchteln, denen ein Titelgewinn zuzutrauen gewesen wäre, waren nicht dabei. Beide haben ihre Nominierung zu den Westdeutschen Einzelmeisterschaften bereits sicher.

Insgesamt leidet die Qualität der Bezirksmeisterschaften durchaus unter diesen (berechtigten) Freistellungen, da in vielen Konkurrenzen die Spitzenspieler fehlen. In den Einzel-Konkurrenzen im Nachwuchsbereich schafften es die Teilnehmer aus Mönchengladbach gar nicht auf das Siegertreppchen. Nicht viel besser lief es bei den Damen und Herren. Nur Agnieszka Sobilo (ASV Süchteln) gelang der Sprung aus der Gruppe ins Hauptfeld. Dort war aber gleich in der ersten Runde gegen die spätere Endspielteilnehmerin Verena Duhr (Bayer Uerdingen) Endstation. Bei den Herren qualifizierte sich kein Spieler für die Hauptrunde.