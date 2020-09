Tischtennis : TTC Waldniel überzeugt durch seine Mannschaftsstärke

Der TTC Waldniel nach dem Sieg in Refrath: (v.l.) Denis Bekir, Tim Schumacher, Guang Zhan, Ara Karakulak, Leon Viktora und Steffen Potthoff. Foto: TTC Waldniel

Tischtennis Nach fünf Jahren spielen Waldniels Herren wieder in der Tischtennis-Oberliga – und stehen nach vier Partien verlustpunktfrei an der Tabellenspitze.

Das vergangene Wochenende verbrachten die Ersten Herren des TTC Waldniel ohne spannende Oberliga-Partien. Im Gegenteil: Sie konnten sich ganz in Ruhe anschauen, wie die Konkurrenz um Punkte kämpfte, während sie selbst spielfrei hatten – und trotz eigener Tatenlosigkeit Tabellenführer in der Oberliga blieben. Für den Klub ist der Saisonstart mit vier Siegen in vier Spielen höchst erfreulich, da er erstmals seit fünf Jahren wieder in der Oberliga spielt. Ganz überraschend kommt er indes nicht.

„Wir können den Start schon richtig einschätzen, nicht jeder Verein hat gegen uns in Bestbesetzung antreten können. Doch wir haben das Team im Sommer schon gezielt verstärkt und wussten, dass wir mit dieser Mannschaft oben mitspielen können“, sagt Klaus Taplick, Vorsitzender des TTC Waldniel. Vor allem ging es dem Klub darum, die Mannschaft nach sechs Jahren in derselben Besetzung nun zu verjüngen.

„Wir haben beispielsweise den 17-jährigen Leon Viktora kontaktiert, weil er uns in Rheinberg aufgefallen war. Unsere neue Nummer eins, Steffen Potthoff, hatte uns aber selbst im Frühjahr angesprochen. Und wenn man die aktuelle Nummer 79 Deutschlands in seinem Team haben kann, sagt man nicht nein“, sagt Taplick. Die ersten Spieltage haben nun gezeigt, dass mit Waldniel in der laufenden Saison zu rechnen ist.

„Eine Stärke unserer Mannschaft ist es, dass wir in keinem Paarkreuz abfallen. Und bislang haben alle unsere sechs eingesetzten Spieler eine positive Bilanz“, sagt Taplick. Diesem Faktor kommt in einer Spielzeit, in der coronabedingt keine Doppel ausgetragen werden, eine besondere Bedeutung zu. „Auf der einen Seite ist das für uns nicht von Vorteil, weil wir starke Doppelspieler im Kader haben und sicherlich dort gute Chancen auf eine klar positive Bilanz gehabt hätten. Auf der anderen Seite ist nun jeder Spieler auf jeden Fall in zwei Einzeln gefordert. Das kommt einem homogenen Team wie unserem auch durchaus entgegen“, sagt Taplick.

Die Höhe der Siege gegen die durchaus auch hoch gehandelten SV Bayer Uerdingen (10:2) und SV DJK Holzbüttgen (11:1) überraschte indes auch den Vorsitzenden ein wenig. Die klaren Ergebnisse bringen Waldniel derzeit in die komfortable Lage, durch die gute Spielbilanz auch bei Punktgleichheit einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu haben. Allzu euphorisch dürfe der Klub aber nicht sein, warnt Taplick, das habe schon der knappe 7:5-Erfolg jüngst beim TV Refrath gezeigt.