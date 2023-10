Tischtennis-Regionalliga So sehen die Tischtennis-Vereine die bisherige Saison

Denn genauso gut ging es am Sonntag beim Auswärtsspiel in Hamm weiter. Die beiden Doppel-Teams, bestehend aus Jan Medina und der Nummer eins, Jörg Schlichter, sowie Daniel Halcour und Balazs Hutter ließen nichts anbrennen und gewannen souverän. Im Einzel gewann Halcour, Süchtelns Nummer zwei, dann gegen Hamms an Nummer eins gesetzten Ananth Devarajan. Und Süchtelns Neuzugang und Nummer eins Jörg Schlichter, der einst in der Bundesliga für seinen alten Klub TTC Grenzau auflief, setzte sich jeweils gegen die Nummer eins und zwei der Hammer deutlich durch. Auch Jan Medina gewann an seinem perfekten Wochenende beide Einzelduelle. Am Ende ein klares 8:2 für Süchteln.