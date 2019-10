Tischtennis-Regionalliga : Nur ein Sieg aus drei Spielen für den ASV Süchteln

Süchteln Der ASV Süchteln kassierte in der Regionalliga eine ärgerliche Heimniederlage gegen Kassel. Nur gegen Porz gab es einen Erfolg.

Der ASV Süchteln hat in vier Tagen drei Partien in der Herren-Regionalliga absolviert. Statt der eingeplanten vier Punkte gab es für den ASV aber nur einen Sieg. „Vor allem die Heimniederlage gegen Kassel ist sehr ärgerlich“, sagte ASV-Kapitän Daniel Halcour. „Am Sonntag fehlte dann der letzte Wille und die Kraft, um in Altena mitzuhalten.“