Tischtennis : Süchteln gewinnt gegen Dortmund überraschend klar

Tischtennis Der ASV Süchteln hatte mit einem Sieg gegen den BV Borussia Dortmund II geliebäugelt. Dass nach knapp 100 Minuten Spielzeit ein 9:3-Erfolg auf dem Spielbericht notiert werden konnte, war allerdings dann doch sehr überraschend.

„Es war kein besonders ansehnliches Spiel, aber für uns zählen jetzt nur die Punkte“, sagte ASV-Kapitän Daniel Halcour. Die Gäste aus dem Ruhrgebiet reisten mit zwei angeschlagenen Spielern und ohne Spitzenspieler Wencheng Qi an. Evgeny Fadeev und Vu Tran Le spielten zwar ihre Doppel, verzichteten dann aber im Einzel auf ihren Einsatz. So kam Süchteln insgesamt zu vier kampflosen Punkten. Nach den Auftaktdoppeln lag Süchteln bereits mit 2:1 in Führung. Für den Gesamtsieg fehlten also plötzlich nur noch drei Punkte.