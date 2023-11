A-Ligist am Tabellenende Warum Abstiegskandidat Teutonia Kleinenbroich noch an die Wende glaubt

Geschichten wie diese kommen vor in Fußball-Deutschland. Ein kleiner Klub, der mit den richtigen Spielern, Euphorie und ein wenig Geschick aus der Kreisliga in die Landesliga aufsteigt, dort eine Weile besteht, dann aber ebenso schnell wieder abstürzt. Teutonia Kleinenbroich stieg in den vergangenen beiden Saisons zwei Mal ab, um aktuell in der A-Liga erneut gegen den Abstieg zu kämpfen. So etwas passiert auch anderen Klubs, aber dennoch sorgt das „Schicksal“ der Teutonia im Mönchengladbacher Fußballkreis für Verwunderung. Ein Trainerwechsel noch früh in er Saison tat sein Übriges. Was waren die Gründe für die Misere? Der neu berufene Sportliche Leiter, Volker Eschbach, erklärt, wo es gerade brennt.