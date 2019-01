Tennis: Viersener THC erwischt in Wuppertal gebrauchten Tag

Viersener THC erwischt in Wuppertal gebrauchten Tag

Wuppertal/Viersen Die Verbandsliga-Tennisspieler des VTHC unterlagen 1:5. Zudem verletzte sich Sebastian Schlösser schwer.

Einen schwarzen Sonntag erwischten die Herren des Viersener THC in der 1. Verbandsliga der Tennis-Winterrunde. Bei Bayer Wuppertal II kassierten die ohnehin stark ersatzgeschwächten Viersener, die gleich sechs Spieler ersetzen mussten, eine ebenso herbe wie unglückliche 1:5-Niederlage.

Sebastian Schlösser an der Spitzenposition führte im ersten Satz bereits mit 5:2, ehe er sich einen Außenbandriss zuzog und verletzt aufgeben musste. Routinier und Kapitän Tim Jacobs wie auch das niederländische Talent Bart Nouws verkauften sich teuer, aber unterlagen jeweils im Match-Tiebreak. Der in die erste Mannschaft aufgerückte Mats von der Forst wehrte sich an Position drei heftig, verlor aber auch. Beim Stand von 0:4 einigten sich beide Teams auf die Teilung der Doppelpunkte.