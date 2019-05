Tennis : VTHC kann letzte Zweifel beseitigen

Die Viersener Tennisherren empfangen in der 1. Verbandsliga den TC RW Düsseldorf. Die Damen 30 des TV Lobbreich klagen über Personalprobleme.

Letzte Zweifel am Klassenverbleib in der 1. Tennis-Verbandsliga wollen die Herren des Viersener THC im erneuten Heimspiel gegen den TC RW Düsseldorf beseitigen. Die Gäste rangieren punktgleich auf dem vierten Tabellenrang direkt hinter dem VTHC, der allerdings zwei Matchpunkte mehr auf dem Konto hat. Kurioserweise liegen auch die beiden führenden Teams TC Barmen und SW Essen mit jeweils zwei Siegen und einer Niederlage punktgleich mit den Viersenern, so dass in dieser Gruppe in Richtung Aufstieg noch nichts entschieden ist. Beim VTHC werden wahrscheinlich auch wieder Nachwuchskräfte wie der 16-jährige Mats von der Forst Spielpraxis erhalten. „Wir wollen unseren Talenten eine Perspektive bieten“, sagt Teamsprecher Sebastian Orth.