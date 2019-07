Leichtathletik : Bei der Team-Cross-Challenge bleibt niemand trocken

Bei der vierten Auflage präsentierte TuRa Brüggen wieder viele kreative Hindernisse.

Und die kamen nass bis auf die Haut und zum Teil sehr dreckig ins Ziel. „Das ist natürlich etwas ganz anderes als ein Hindernislauf auf der Laufbahn, trotzdem macht es sehr viel Spaß“, sagte die Waldnielerin Anna Bommes, die zur Deutschen Spitze der U18-Hindernisläufer gehört. Kai Weyers brachte seine Willicher Basketballmannschaft an den Start, und die D1-Jugend-Fußballer von TuRa Brüggen waren auf der Strecke. Den Hauptlauf als Staffellauf über sechs Runden gewann das Jugendteam Fabio Faulhaber (17) und Henry Krumm (16) vom OSC Waldniel als „Magisches Duo“. Von Runde zu Runde wechselten sie statt eines Staffelstabes ein Schweiß-Arm-Bändchen. „Wir sind das erste Mal in dieser Besetzung zusammen gelaufen“, sagten die beiden. Henry Krumm ging in der vierten Runde an Sebastian Gisbertz vom Team „Wo sind die Bananen?“ von TuRa Brüggen vorbei. „Wir bauten unseren Vorsprung kontinuierlich bis ins Ziel aus“, erzählten die Jungs, die normalerweise als erfolgreiche Mittel- und Langstreckler unterwegs sind. Sie lagen vor dem Zweitplatzierten Kai Weyers und Sebastian Gisbertz. Das Erfolgsduo Faulhaber/Krumm fand: „Der Matschgraben war am schwersten, als wir hier rauskamen, fühlten wir uns plötzlich viel schwerer.“