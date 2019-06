Leichtathletik : Heimische Leichtathletik-Talente überzeugen in Rheydt

Bei den Nordrheinmeisterschaften im Grenzlandstadion gab es nicht nur Titelgewinne, sondern auch beachtliche Entwicklungssprünge zu sehen.

Von Anfang ging er an die Spitze, legte die letzten 300 Meter auch noch mächtig zu und blieb bis ins Ziel vorne. 2:11,54 Minuten bedeuteten eine neue Bestzeit für ihn. Der von der einstigen Deutschen Waldlaufmeisterin Maria Strickling betreute Läufer aus Brüggen war sehr glücklich. „Und ich bin auch noch ein Jahr jünger als meine Konkurrenten“, meinte er. In seiner Altersklasse blieb Schmitz zuletzt ungeschlagen. Zu einem Lauf nach Maß wurde das 800-Meter-Rennen der Jugend U18, wo sich Anna Bommes (frühere Läuferin des OSC Waldniel) und Christina Lehnen (ehemalige Läuferin der TSF Bracht) gegenseitig anspornten und am Ende beide eine tolle Zeit zu Buche stehen hatte. Zum Schluss hieß es für Anna Bommes (LAZ Mönchengladbach) Augen zu und wenig später lief sie durchs Ziel: Sie kämpfte immer weiter und warf sich schließlich als glückliche Siegerin nach 2:17,09 Minuten über die Ziellinie. Dichtauf als Vizemeisterin erzielte Christina Lehnen (LAZ), die erstmals in ihrer aktiven Zeit die 2:20-Minuten-Marke knackte, in ihrem Sog starke 2:17,99 Minuten. Damit erfüllten beide die Pflicht-leistung von 2:18,20 Minuten für die Deutschen Meisterschaften der Jugend U18 am 26. und 27. Juli in Ulm.