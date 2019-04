Jugendfußball : Pokalendspiele der Jugend steigen gebündelt in St. Tönis

Tönisvorst (ben-) Der Nachwuchs steht im Mittelpunkt, wenn der Fußballkreis Kempen/Krefeld am Maifeiertag zum Tag des Jugend- und Mädchen-Fußballs auf die Jahn-Sportanlage in St. Tönis einlädt. Aufgrund der Kreis- und Verbandstage musste die Veranstaltung in diesem Jahr auf einen früheren Termin ausweichen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ab 10 Uhr werden am Mittwoch gebündelt die Kreispokal-Endspiele der A- bis E-Junioren sowie der der Mädchen U17, U15 und U13 ausgetragen. Dazu kommen noch ein Bambini-Treff sowie die Treffs der F- und der E-Jugend.

Bei den Pokalendspielen ist auch der Grenzland-Nachwuchs vertreten. Im C-Junioren-Finale trifft der SC Union Nettetal um 13 Uhr auf den KFC Uerdingen. Bei den U17-Mädchen geht’s für den TSV Kaldenkirchen um 16 Uhr gegen Bayer Uerdingen. Auch wenn die Jugend am Mittwoch im Mittelpunkt steht, wird es ein Spiel von Erwachsenen geben. Und zwar wird in St. Tönis auch der Kreispokal-Endspiel der Damen über die Bühne gehen, wobei mit der Partie SC Union Nettetal gegen den TSV Kaldenkirchen um 14 Uhr ein rein Nettetaler Duell auf dem Programm steht.