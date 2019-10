Interview mit Björn Pistel : „Olympia 2020 bleibt ein Thema“

Taekwondo Der Heimtrainer der Nettetaler Taekwondo-Kämpferin Madeline Folgmann spricht über die Form seiner Athletin.

Pistel Nach der zweiten Runde stand es 4:6. Madeline ging ambitioniert in die letzte Runde. Hier kam die Chinesin dann zweimal zur Weste durch. Und Madeline musste aufmachen. Sie schaffte es aber nicht, anders als in den beiden Runden zuvor, genügend Angriffe und gefährliche Situationen zu kreieren, um den Kampf doch noch zu drehen. Am Ende musste sie sich mit 4:12 geschlagen geben. Im Übrigen warf Zongshi Luo gleich in ihrem nächsten Kampf die Weltrangliste-Erste Jade Jones mit zehn Punkten Vorsprung aus dem Turnier.

Pistel Schon früh in diesem Jahr machte sie ihre Hausaufgaben und holte die erforderlichen 40 Punkte, die es bei großen G1/2-Turnieren zu sammeln gilt. In der zweiten Hälfte des Jahres ging darum, sich mit den Top-Athleten der Welt bei der Grand-Prix-Serie zu messen. Hier muss alles passen. Das Niveau unter den Top 32 der Olympischen Gewichtsklassen ist extrem hoch. Leichte Vorrunden gibt es nicht. Sie arbeitete sich in den letzten Jahren in den Kreis der Top-Athleten der Grand-Prix-Serie vor und etablierte sich dort. Sie hat in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge die Chance auf den finalen Grand Prix G8 der besten 16 Athleten der Welt. Das Finale ist in diesem Jahr in Moskau. Seit drei Jahren hält sie sich in diesem erlesenen Kreis auf. Das zeugt von kontinuierlicher harter Arbeit in allen Segmenten. Auch wenn in diesem Jahr der große Clou noch ausgeblieben ist, zeigte Madeline immer Leistung. Sonst hätte sie sich im Kreis der Besten nicht halten können.