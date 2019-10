Taekwondo : Bei einem Großmeister in Korea zu Gast

Taekwondo Thomas Schneider aus Dülken besuchte mit einer deutschen Delegation das Taekwondo-Hauptquartier in Südkorea. Dabei gab es auch ein Treffen mit Kang Shin Chul. Der Großmeister soll bald zu einem Lehrgang ins Grenzland kommen.

Dieser ist auch bekannt als Welt-Taekwondo-Hauptquartier und Standort der Welt-Taekwondo-Akademie in Seoul. Das ist offiziell eine Regierungs-Organisation Südkoreas. Von der Abteilung für internationalen Sport des Ministeriums für Kultur, Sport und Tourismus wird sie beaufsichtigt. „Es gab für uns tolle Eindrücke, höfliche und hilfsbereite Menschen und die köstliche koreanische Küche. Sie hat etwas ganz Besonderes an sich, wie die dortige Lebensart und die koreanischen Kampfkünste. Die ganze Kombination gibt viel Lebensenergie und Freude“, schwärmt Schneider, auch Bildungsreferent der Nordrhein-Westfälischen Taekwondo-Union.

Turnier Die TG Jeong Eui Nettetal richtet am Samstag, 2. November, den 22. Euregio-Cup in der Lobbericher Sporthalle Süchtelner Straße ab 9.30 Uhr aus.

So standen für die deutsche Delegation Besichtigungen von Tempelanlagen, Pagoden sowie der Besuch des Taekwondo-Museums im Kukkiwon an. Sie sahen eine beeindruckende Demonstration von koreanischen Kampfkunstarten im Palace Hwaseong in Suwon. Bei ihrem Korea-Besuch erfolgte zudem gerade die Präsidentschaftswahl im Taekwondo-Hauptquartier. Neuer Präsident wurde Choi Young Ryul. Im Hauptquartier vergewisserte sich Schneider auch, ob er dort als Träger des 8. Dans registriert ist: „Lediglich die Adresse wurde entsprechend korrigiert. Mit dem Eintrag in Kukkiwon bin ich berechtigt, Dan-Urkunden eigenständig zu beantragen.“