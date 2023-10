Internationales Taekwondo-Turnier TG Nettetal glänzt beim Final-8

Der 14-jährige Max Paul von der KSG Oh-Do-Kwan Dülken kämpfte das erste Mal in der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm. Er gewann den Viertelfinalkampf. Im Halbfinale traf er auf seinen Kameraden aus der Nordrhein-Westfälischen Taekwondo-Union Eser Ergün (Gladbeck). Das Glück war aber auf der Seite von Eser Ergün und dennoch konnte Max Paul mit einem dritten Platz in der neuen Gewichtsklasse zufrieden sein. Dieses Turnier war für Max Paul, für den es bei Kadetten-WM nicht so gut lief, eine weitere Vorbereitung für die kommende Kadetten-Europameisterschaft am 21. Oktober in Belgrad/Serbien. „Die nächste Zeit wird sehr hart trainiert, um die Fehler bei Max zu beseitigen“, sagte sein Vater und Alexey Shmatkov.