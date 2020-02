Taekwondo : Weit mehr als eine bekannte Kämpferin

Taekwondo Olympiakandidatin Madeline Folgmann ist das Aushängeschild des Taekwondo-Klubs TG Jeong Eui Nettetal. Sie ist das Ergebnis einer sehr erfolgreichen Jugendarbeit, die viele Kinder begeistert.

Kinder, Jugendliche und ihre Eltern probierten die Kampfsportart beim Tag der offenen Tür mit all ihren Facetten aus. Athleten und Trainer zeigten ihnen, was die Faszination Taekwondo ausmacht. „Wir machten letztes Jahr nach der Talentiade des Kreissportbundes Viersen ebenfalls die positive Erfahrung, dass das Interesse für Taekwondo groß ist und Kinder den Weg zu uns fanden“, sagt Pistel. Am nächsten Wochenende geht es gleich weiter mit der erneuten Talentiade des Kreissportbundes Viersen in Grefrath und eine Woche danach mit einem großen Sparringstag in Nettetal der TU NRW.