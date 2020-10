Taekwondo : 25 Jahre familiäres Vereinsleben und zugleich Spitzensport

Taekwondo Die TG Jeong Eui Nettetal feiert 2020 ein kleines Jubiläum. Der Taekwondo-Verein kann auf viele Erfolge zurückblicken, er richtet seinen Fokus aber ebenso auf die Herausforderungen in der nahen Zukunft.

Bereits 25 Jahre ist es her, dass Kampfsportbegeisterte um Panagiotis Dimitriadis, Norbert Birkmann, Jörg Feldges und Björn Pistel einen eigenen Taekwondo-Verein in Nettetal gegründet haben. So richtig gefeiert wird aufgrund der Corona-Pandemie allerdings erst im kommenden Jahr. Mit Stolz zurückblicken können die Sportler der Taekwondo-Gemeinschaft (TG) Jeong Eui Nettetal aber schon jetzt – in den vergangenen 25 Jahren haben wir erfolgreich ihre Ziele umgesetzt.