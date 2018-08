Taekwondo: Platz neun für Madelina Folgmann bei Grand Prix in Moskau

Moskau/Nettetal Madeline Folgmann von der TG Jeong Eui Nettetal hat den zweiten Grand Prix dieser Saison in Moskau mit Platz neun abgeschlossen. Unter den besten 32 der Olympischen Klasse bis 57 Kilogramm wäre nach dem fünften Platz in Rom „auch mehr drin gewesen“, meinte die Nummer zwei der Taekwondo-Weltrangliste.

In Runde ein traf die Deutsche Meisterin gleich auf die deutsche Vize-Meisterin Roxana Nothaft. Madeline Folgmann besiegte die Nürnbergerin in diesem Jahr bereits zweimal. Und auch in der russischen Hauptstadt beherrschte Folgmann ihre Kontrahentin sicher, letztlich zog sie mit 7:1 in die nächste Runde ein. Ihre nächste Gegnerin war die belgische Olympiateilnehmerin Rahele Asemani. Die Nettetalerin verhielt sich etwas zu zurückhaltend. Sie machte die Belgierin dadurch stark. Das nutzte die zur 5:0-Führung nach der ersten Runde und baute sie in der zweiten um drei weitere Punkte aus. Doch Madeline Folgmann fing sich, setzte ihre Angriffe energischer und erkämpfte sich den 8:8-Ausgleich. Bis in die letzten Runde blieb es dabei. Dann verpasste es die Nettetalerin aber, so weiterzumachen. Sie leistete sich einen Angriff-Fehler, den Asemani mit einem Doppeltreffer am Kopf konterte. Folgmann machte es der Belgierin einfach, so dass sie am Ende deutlich 13:23 unterlag. „Es wäre mehr drin für mich drin gewesen“, sagte Folgmann. „Aber dafür hätte ich meine Linie behalten und auch bei Rückstand wie in der zweiten Runde clever meine druckvollen Angriffe anbringen müssen.“ Das wird ein Schwerpunkt in der Vorbereitung auf den nächsten Grand Prix in Taiwan im September sein. Mit Platz neun und nahm sie die damit verbundenen 6,05 Punkte für die Olympiarangliste mit.