Taekwondo : Ein Vierteljahrhundert an der Vereinsspitze

Taekwondo Nach 25 Jahren hört Dimitriadis als Vorsitzender des Taekwondo-Klubs TG Jeong Eui Nettetal auf. Den Verein will er indes weiter unterstützen.

Dimitriadis macht bereits seit fast 40 Jahren Taekwondo. Der 56-Jährige wirkte über den Verein hinaus im Verband als Landes- und Bundeskampfrichter auf internationalem Parkett. Er steckte zudem viel Zeit in die Vorstandsarbeit. Vor 25 Jahren gründete er mit seinen Mitstreitern die Taekwondo-Gemeinschaft Jeong Eui Nettetal. Von Anfang an führte er sie als Vorsitzender an. Er machte die TG Nettetal zu einer festen Größe im regionalen wie auch überregionalen Sport. Dimitriadis war als Trainer und Funktionär des Vereins maßgeblich an den Erfolgen und der Entwicklung beteiligt. Der Verein ist mittlerweile Verbandsstützpunkt der Taekwondo-Union NRW. Nettetal hat in ganz Deutschland einen Namen für gutes und erfolgreiches Taekwondo.