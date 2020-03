Taekwondo : Der 1. Dan im Alter von 60 Jahren

Mareike Kibeti (l.) mit Talenten der KSG Oh Do Kwan Dülken. Foto: KSG Oh Do Kwan Dülken

Taekwondo Erst vor sechs Jahren begann Mareike Kibeti von der KSG Oh-Do-Kwan Dülken mit Taekwondo. Jetzt hat sie eine wichtige Prüfung erfolgreich abgelegt.

Es ist eine Leistung mit Seltenheitswert: Mareike Kibeti von der KSG Oh-Do-Kwan Dülken hat den 1. Dan (Schwarzgürtel) erworben – im Alter von 60 Jahren. „Sie ist die erste und einzige Frau in diesem Alter im Kreis Viersen, die das geschafft hat. Und ich kenne in Nordrhein-Westfalen nur noch eine zweite Frau, die den 1. Dan in diesem Alter erwarb“, sagt Thomas Schneider (8. Dan), der Mareike Kibeti auf diese Prüfung mit Sorgfalt vorbereitet hat. „Ich habe sie dazu ermutigt, den 1. Dan abzulegen, weil ich von ihr überzeugt war, dass sie das schaffen würde.“

Kibeti musste das komplette Programm wie Grundschule, Formenlauf, Ein-Schritt-Kampf, Selbstverteidigung, Zweikampf und den dreiteiligen Bruchtest absolvieren. „Für mich war dabei der Zweikampf eine sportliche Herausforderung“, sagt sie. Kibeti sieht sich als Vorbild für die ältere Generation, auch im Sport noch mit etwas Neuem beginnen zu können.

Der Landessportbund NRW in Verbindung mit der Staatskanzlei und West Lotto ehrte sie in der Aktion „12 Monate voller Frauenpower“ für ihr besonderes Engagement. Zudem schlug ihr Verein sie als „Ehrenamtlerin des Monats“ vor. In der Ehrenurkunde hieß es: „Durch ihren Einsatz sind Sie ein Vorbild für viele andere Mädchen und Frauen im Sport.“ Die 60-Jährige übt ehrenamtlich die Funktionen im Taekwondo als Betreuerin, Coach und Lizenztrainerin bei der KSG Oh-Do-Kwan Dülken sowie in Grefrath und Oedt beim TuS Oedt aus. Außerdem ist sie an der Anne-Frank-Gesamtschule Viersen in der Leitung der Schul-AG Taekwondo tätig. Dazu erwarb sie die entsprechenden Lizenzen, um dort tätig werden zu können.