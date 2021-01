Taekwondo-Kämpferin aus Nettetal : Antonia Beck kämpft nun auch im Bundeskader

Nettetal Taekwondo-Kämpferin Antonia Beck konnte 2020 kaum kämpfen. Wenn sie aber auf der Matte stand, war sie richtig gut. Dafür wurde sie nun in den Bundeskader berufen. Und träumt von den Olympischen Spielen.

Antonia Beck von der TG Jeong Eui Nettetal ist von der Deutschen Taekwondo-Union in den Bundeskader berufen worden. Nach ihren Erfolgen zu Beginn des Jahres 2020 zeigte sie bei ihren ersten internationalen Turnieren starke Leistungen. Den Bundestrainern um Marco Scheiterbauer blieb das nicht verborgen, dass Beck bereits in Schweden bei den dortigen Helsingborg Open und dem anschließenden President Cup auftrumpfte. Dort verpasste sie nur knapp eine Medaille. Bei den Dutch Open in Eindhoven war es dann so weit: Die Nettetalerin holte Bronze und schied im Halbfinale knapp im Golden Point aus.