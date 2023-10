TG Jeong Eui Nettetal Taekwondo-Kämpfer aus Nettetal brillieren in Velbert

Roman Boxberger (Jugend B, bis 41 Kilogramm Leistungsklasse 1) erkämpfte dabei Gold. Sein Finale bestritt er gegen den international erfahrenen Philipp Reichert vom Landesstützpunkt Swisttal an. Boxberger startete den Kampf offensiv und arbeitete schnell eine Führung mit vielen Kopftreffern heraus, die er zum Rundengewinn mit 21:12 verteidigen konnte. In der zweiten Runde kam sein Gegner besser in die Partie und konnte punkten. Bis zum Ende der Runde lag Reichert knapp in Führung. Boxberger behielt in dieser Situation die Ruhe und setzte kurz vor Ende der Runde den entscheidenden Treffer zum 19:18-Rundensieg. Ihm gleich machte es Alparslan Öksuz (Jugend B, bis 45 kg LK 1) im Finale über den Herdecker Christian Moeller und holte in der ersten Runde vorzeitig einen 13:0-Erfolg. Die zweite verlor er mit 7:11. Die letzte Runde entschied er mit 15:3 zum Goldgewinn für sich.