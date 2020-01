Fußball : Vor dem Tor viel zu harmlos

Bezirksligist SV Lürrip überwintert gefährlich nah an der Abstiegszone.

Personalien Problem erkannt, Problem gerbannt. Nur Mittelfeldakteur Ismajl Begani verließ den Verein Richtung Hockstein, spielte aber in der Bezirksliga-Vertretung keine Rolle. Wichtiger sind die beiden Neuzugänge, die eine sinnvolle Verstärkung darstellen. Vom Hohen Busch in Viersen konnte Nejat Kaya verpflichtet werden, der dort für den 1.FC Viersen und auch „Türk-Deutsch“ die Vereinsfarben trug. Und Michael Kerstens Rückkehr an alte Wirkungsstätte (2007 bis 2012) kam letztendlich doch zustande, nachdem ein Wechsel in der Sommerpause nicht geklappt und Kersten sich Jüchen angeschlossen hatte. Sowohl Kaya als auch Kersten sind erfahren genug, um die sehr junge Mannschaft zu führen und beide wissen zudem, wo das Tor steht.