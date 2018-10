Squash-Bundesliga: RSB rückt auf Rang sechs vor

Mönchenladbach/Brüggen Gegen Hamburg feiert der Bundesligist einen 3:0-Sieg, gegen Top-Team Paderborn wehrt er sich gut.

(off) Für den RS Brüggen war der erste Doppel-Heimspieltag in der Squash-Bundesliga gegen Sportwerk Hamburg II am Samstag und tags darauf gegen Europas Spitzenteam aus Paderborn ein Erfolg. In Rheydt gab’s gegen Hamburg einen 3:1-Sieg, gegen Paderborn hieß es zwar 0:4, doch Brüggen präsentierte sich gut. Der RSB verbesserte sich in der Tabelle durch den einen Sieg auf Platz sechs.