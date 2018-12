Sportlerwahl 2018 im Kreis Viersen : Abstimmen und attraktive Preise gewinnen

Ein bewegtes Sportjahr mit vielen Höhepunkten liegt hinter dem Grenzland. Jetzt haben unsere Leser die Möglichkeit, für ihren Favoriten und dessen sportliche Leistung zu stimmen und ihm somit zu einer guten Platzierung und zu attraktiven Preisen zu verhelfen. Gewinnen kann aber auch, wer sich die Mühe macht abzustimmen.

Die Sportlerwahl-Jury hat ihre Arbeit erledigt, in Gestalt von Rollstuhl-Basketballerin Marta Schuren aus Viersen wurde die letzte Sportlerin des Monats 2018 gekürt. Jetzt sind Sie an der Reihe. Vom 1. Januar bis zum 28. Februar kann der Sportler oder die Sportlerin aus dem Pool der Monatsgewinner sowie die Mannschaft des Jahres (sechs Teams von der Jury bestimmt) gewählt werden. Wer sich noch einmal anschauen möchte, welche Leistungen die Aktiven und die Mannschaften erbracht haben, kann sich auf dieser Seite durch die Bilderstrecke klicken. Und das Mitmachen lohnt sich wieder, denn mit Unterstützung der Sportlerwahl-Sponsoren werden wieder attraktive Preise verlost. Die Sparkasse Krefeld stellt 1x2 Karten für ein Event im Sparkassen-Park Mönchengladbach im Jahr 2019 zur Verfügung. Über die RP gibt es 1x2 Ticket-Gutscheine fürs Apollo-Varieté in Düsseldorf. Das Allgemeine Krankenhaus Viersen lobt zwei Gutscheine für medizinische Trainings bei Physio-Fit im Ärztehaus am AKH aus. Zudem sind vier Bäderkarten im Wert von 25 Euro zu gewinnen, mit denen Schwimmbäder und Saunen der NEW besucht werden können.

Und so kann abgestimmt werden: Neben der Abstimmung auf dieser Seite gibt auch ein Telefon-Voting (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend). Wichtig, wer auf dieser Seite abstimmt und am Gewinnspiel teilnehmen möchte, sollte eine E-Mail mit dem Betreff Sportlerwahl 2018 an die Adresse aktion.viersen@rheinische-post.de mit Name, Anschrift und Telefonnummer schicken. Wer das Telefonvoting bevorzugt, wählt einfach die Nummer unter der jeweiligen Vorstellung und hinterlässt Name, Adresse und Telefonnummer. Die Gewinner der Sportlerwahl werden bei der Preisverleihung am Donnerstag, 23. Mai, beim ASV Süchteln bekanntgegeben. Dorthin werden auch die Gewinner des Gewinnspiels eingeladen und erhalten ihre Preise. (Beim Gewinnspiel ist der Rechtsweg ausgeschlossen, Teilnahme ab 18 Jahren, ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Verlags oder verbundener Unternehmen, das Los entscheidet, die Gewinner werden kurzfristig benachrichtigt, keine Barauszahlung. Alle Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise finden Sie hier: www.rp-online.de/teilnahmebedingungen).



Am Gewinnspiel können Sie nur teilnehmen, wenn Sie eine gesonderte E-Mail an aktion.viersen@rheinische-post.de schicken oder am Telefonvoting teilnehmen. Über Ihren Favoriten bei den Einzelsportlern stimmen Sie hier ab: