Sportlerin des Monats im Kreis Viersen : Langes Bangen mit einem DM-Titel belohnt

Info

Pause Annika Rennett weiß die Zeit zu überbrücken, wenn sie wegen der Corona-Virus-Pandemie nicht im Verein trainieren und an Wettkämpfen teilnehmen kann. „Mittlerweile gibt es doch schon einige Möglichkeiten, von zu Hause aus online an Turnieren teilzunehmen oder sich in Gruppen zu beteiligen.“

Online Zum Beispiel bietet Dakota-Bogensport einen Online-Wettkampf an als „Short Distance Cup“ mit speziellen kurzen Distanzen fürs Heimtraining (3-5 m, 10 m und 25 m ). Die Anmeldung erfolgt dann einfach über WhatsApp.