Sportler des Monats: Maximilian Vonken vom ASV Süchteln

Viersen Der 19-jährige Maximilian Vonken vom ASV Süchteln ist im Schwimm-Mehrkampf überaus erfolgreich.

Was Maximilian Vonken als Schwimmer mit dem Deutschen Turner-Bund (DTB) zu tun hat? Ganz einfach, weil Wasser sein Element und er dort so vielseitig ist, betreibt er auch den schwimmerischen Mehrkampf. Und der ist eben traditionell unter dem Dach des DTB angesiedelt. Maximilian Vonken ist aber nicht nur irgendein Mehrkämpfer, er ist in der Altersklasse der 18-/19-jährigen Jungs der beste in Deutschland, weil er sich kürzlich bei den nationalen Titelkämpfen in Einbeck souverän den ersten Platz holte und dafür auch noch nachträglich den Titel „Sportler des Monats“ einheimste.