Tennis : In direkter Nachbarschaft wird Spitzentennis geboten

Am Sonntag steht der erste Spieltag in der Tennis-Bundesliga auf dem Programm. Der Gladbacher HTC und der HTC BW Krefeld sind dabei.

Die Medensaison der Freizeitspieler ist auch im Grenzland vorbei, so dass für die Tennisfans aus dem Grenzland an den Wochenenden mehr Zeit vorhanden sein sollte, sich auch mal Spitzentennis anzuschauen. Das geht im Fernsehen beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon, aber auch fast direkt vor der Haustür. Denn am Wochenende startet die Tennis-Bundesliga, und in Gestalt des Gladbacher HTC und BW Krefeld sind gleich zwei Mannschaften in direkter Nachbarschaft mit von der Partie. Und gleich zum Auftakt will es der Spielplan so, dass die beiden Niederrheinrivalen aufeinandertreffen. Los geht’s am Sonntag um 11 Uhr auf der Anlage an der Krefelder Hüttenallee.