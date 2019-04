Fußball : Spitzenspiel in Viersen

GRENZLAND TuRa Brüggen empfängt Topteam Victoria Mennrath und hofft auf Schützenhilfe von Fortuna Dilkrath gegen VfB Uerdingen. 1. FC Viersen empfängt VfL Tönsiberg.

Am Gründonnerstag bekommt es TuRa Brüggen in der Fußball-Bezirksliga mit dem nächsten Topteam zu tun. Gleiches gilt für den 1. FC Viersen, während Dilkrath ein Kellerkind zu Gast hat.

1. FC Viersen 05 (6.) – VfL Tönisberg (4.). Der Zug in Richtung Landesliga ist für die Viersener nach vier sieglosen Spielen in Folge wohl abgefahren, zumindest die Personalsituation hat sich gebessert: Die Verhandlung über die Sperre von Nejat Kaya am Montag ergab eine Zwei-Spiele-Sperre – und die hat der Stürmer bereits abgesessen. Und auch Andreas Specks, Marco David Fortas und Volkan Akyil stehen wieder zur Verfügung. Allerdings wird das am Sonntag kurzfristig ausgefallene Trio zunächst auf der Bank sitzen, nachdem es am Vorabend für die Reserve auflief. „So kann ich zumindest wieder reagieren“, erklärt Trainer Klaus Fleßers, der endlich mal wieder ein Spiel gewinnen möchte. „Dafür müssen wir aber anders als in den vergangenen Wochen Einsatz und Leidenschaft zeigen.“