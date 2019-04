Spieler des Tages : Ein rekordverdächtiges Offensivtalent

Malcom Tiawa machte einen Hattrick für Kaldenkirchen. Foto: Fupa

NETTETAL Malcom Tiawa schoss innerhalb von drei Minuten einen Hattrick für den A-Ligisten TSV Kaldenkirchen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf den ersten Blick haben Robert Lewandowski und Malcolm Tiawa wenig gemeinsam Doch seit vorigem Wochenende macht der 18-Jährige dem polnischen Weltklasse-Stürmer mächtig Konkurrenz: Für den TSV Kaldenkirchen erzielte er beim 7:1-Erfolg über die Reserve des VfR Krefeld-Fischeln in der Fußball-Kreisliga A innerhalb von nur drei Minuten einen lupenreinen Hattrick. Laut Angaben der offiziellen Verbandsseite traf der Youngster sowohl in der 86. als auch in der 87. und 88. Minute. Wie lange Tiawa genau für seine drei Treffer benötigte, ist nicht überliefert. An den 3 Minuten und 22 Sekunden von Lewandowski, die seit 2015 den Bundesliga-Rekord darstellen, dürfte er aber wohl zumindest kratzen.

Womit man auch schon zur zweiten Gemeinsamkeit gelangt, denn der Offensivspieler durfte auch schon Bundesliga-Luft schnuppern – in der B-Jugend von Borussia Mönchengladbach. Die ersten Schritte machte Tiawa, dessen Wurzeln im Kamerun liegen, beim TSV Kaldenkirchen. Aufgrund seiner starken Leistungen holte ihn die Borussia in der C-Jugend. Vor der Saison 2017/18 endete diese Kapitel aber schon wieder: Tiawa wechselte in die A-Jugend zum 1. FC Mönchengladbach. Als im vergangenen Winter dann sein Heimatverein anklopfte, zögerte er nicht lange – obwohl er theoretisch noch in der Jugend spielen könnte: „Ich habe meine Leute dort, es geht familiär zu und der Zusammenhalt steht ganz oben.“

Bislang kommt der angehende Abiturient auf sechs Kurzeinsätze für den TSV, was einerseits mit der Umstellung auf den Seniorenfußball, andererseits aber auch mit einer Verletzung zu tun hat. Tiawa, der am liebsten auf der „Zehner“-Position agiert, hat trotzdem große Pläne: „Ich denke, ich spreche für das gesamte Team, wenn ich sage, dass wir in die Bezirksliga wollen.“ Aktuell belegen die Kaldenkirchener den dritten Platz und haben trotz sechs Punkten Rückstand auf Platz zwei durchaus noch Chancen auf den direkten Wiederaufstieg.