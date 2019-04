Spieler des Tages : Stürmer setzt im Abstiegskampf auf den Hinsbecker Teamgeist

NETTETAL Beim wichtigen Derbysieg in der Kreisliga A gegen den SC Union Nettetal II erzielte Lukas Hanssen einen Doppelpack für die Rhenania-Fußballer.

Sechs Punkte beträgt der Vorsprung Hinsbecks auf die Abstiegsplätze nun bei noch vier ausstehenden Spielen. Für den 25-Jährigen kein Grund, einen Gang zurückzuschalten: „Natürlich war das ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt, aber wir können uns auch nicht darauf verlassen, dass die anderen Teams nicht punkten.“ Dass der Sportclub sich nach nur einem Sieg aus den ersten sieben Partien überhaupt in der Situation befindet, über den Verbleib in der Liga reden zu können, ist der Tatsache zu verdanken, dass er punktete, wenn es wichtig war: in den direkten Duellen mit Abstiegskandidaten. So wie etwa zuletzt gegen die TSF Bracht, den TuS Gellep und den OSV Meerbusch. „Wir haben nie aufgehört, an uns zu glauben“, erklärt Hanssen. Das Team, das in der Winterpause der vergangenen Spielzeit einer radikalen Verjüngungskur unterzogen wurde, habe auf und neben dem Platz schnell zusammengefunden und sei eine Einheit geworden. „Durch diesen Teamgeist können wir viel bewegen.“