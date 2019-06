Spieler des Tages : Begehrter Angreifer beweist große Vereinstreue

Kevin Kleier sicherte sich die Torjägerkrone in der A-Liga. Foto: Fupa

Beim 5:1 gegen Willich traf Kevin Kleier dreimal für den A-Ligisten TSV Kaldenkirchen. Damit eroberte er die Torjägerkrone.

Das erhoffte Endspiel um den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga blieb für den TSV Kaldenkirchen zwar aus, der 5:1-Erfolg über den VfL Willich war dennoch ein Achtungserfolg. Und zu feiern gab es neben der starken Spielzeit mit 80 Punkten auch noch die Tatsache, dass in Gestalt von Kevin Kleier ein Blau-Weißer dank seiner drei Treffer gegen Willich zum erfolgreichste Torschützen der Kreisliga A Kempen/Krefeld wurde. 32-mal war der 33-Jährige in 34 Spielen erfolgreich.

„Das ist für mich persönlich natürlich eine tolle Geschichte, aber ich hätte lieber zehn Tore weniger geschossen und wäre dafür aufgestiegen“, erklärt Kleier. Nie zuvor hatte der Rechtsfuß, der mit Ausnahme von drei Jahren in Hinsbeck sein ganzes Leben für den TSV spielte, eine annähernd so erfolgreiche Saison gespielt. „Ein Trostpflaster ist das trotzdem nicht“, fügt er hinzu. Dass am Ende zwei Punkte zum direkten Wiederaufstieg fehlten, habe an Kleinigkeiten gelegen, denn innerhalb der Mannschaft und des Vereins werde gute Arbeit geleistet: „Wir sind ein gieriges Team, in dem die Kameradschaft großgeschrieben wird. Und gerade als junger Spieler hat man in Kaldenkirchen die Chance, schnell Einsatzzeiten zu bekommen. Das ist der Weg, den der Verein auch in Zukunft gehen möchte.“

Kleier selbst gehört mit seinen 33 Jahren absolut zum alten Eisen, ist der erfahrenste Spieler im Kader von Trainer André Küppers - und seit 2016 auch Kapitän. „Mal wurde ich gewählt, in dieser Saison hat es aber zum Beispiel der Trainer entschieden“, verrät der Offensivmann. „Ich bin aber ohnehin jemand, der gerne Verantwortung übernimmt und in gewisser Weise auch das Sprachrohr der Mannschaft.“ Dass die Wertschätzung auf Gegenseitigkeit beruht, zeigt, dass Kleier nach wie vor überzeugt von der Qualität seiner Kollegen ist. „Ohne starke Mitspieler schießt du keine 32 Tore. Ich habe es ihnen zu verdanken, dass ich so erfolgreich war und dafür möchte ich jedem Einzelnen einen großen Dank aussprechen.“

Was die kommende Saison angeht, ist er daher auch positiv gestimmt: „Wir haben ein paar Abgänge, aber die können wir kompensieren. Natürlich kann man nie so genau einschätzen, wie sich die anderen Teams verstärkt haben, aber ich bin überzeugt davon, dass wir in der kommenden Saison wieder oben mitspielen können.“