Fußball-Bezirksliga : Schwere Zeiten für den Dülkener FC

Noch stecken die Dülkener ganz tief im Abstiegsstrudel der Fußball-Bezirksliga. Doch als wäre das noch nicht genug, steht auch ein großer personeller Umbruch bevor. Viele Spieler verlassen den Verein, egal wie die Saison endet.

Am 16. Mai 2018 war die Welt im Stadtgarten noch in Ordnung. An jenem Mittwochabend kehrte der Dülkener FC dank eines 2:0-Erfolgs in St. Tönis nach achtjähriger Abstinenz wieder in die Fußball-Bezirksliga zurück. Ein Jahr später kämpft der Verein gegen den direkten Wiederabstieg und sähe wohl selbst im Fall des Klassenerhalts schwierigen Zeiten entgegen. Der Verein muss einen riesigen Aderlass verkraften.