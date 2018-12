Leichtathletik : Schüler verteidigen Mannschaftstitel bei Köln-Marathon

Das siegreiche AMG-Team: (oben v.l.): Fabio Faulhaber und Cetric-Dean Dix; (unten v.l.): Timm Harries, Anna Bommes und Tom Zwarg. Foto: AMG

(off) Der Siegerpokal wurde erfolgreich verteidigt: Das Team des Albertus-Magnus-Gymnasiums aus Dülken (AMG) holte sich erneut beim Schülerlauf im Rahmen des Köln-Marathons. Anna Bommes, Fabio Faulhaber, Tom Zwarg (alle Klasse 11), Timm Harries (Klasse 10) und Cetric-Dean Dix (Klasse 8) bekamen mit etwas zeitlicher Verzögerung in der Arena in Köln wie im Vorjahr im Rahmen des Eishockeyspiels der Kölner Haie gegen die Eisbären Berlin den verdienten Siegerpokal überreicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken