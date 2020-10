Fußball-Bezirksliga : Waldniel erkämpft sich den Sieg gegen TDFV Viersen

Waldniel Der SC Waldniel hat gegen den TDFV Viersen einen verdienten 2:0-Erfolg feiern können. Dabei setzte sich der Kampfgeist des Heimteams gegen die technisch versierten Gäste durch.

Aus zweierlei Gründen wollten beide Teams mit einem Sieg den siebten Spieltag beenden. Gastgeber Waldniel möchte so viel Abstand wie möglich zu den Abstiegsrängen gewinnen, der TDFV Viersen wollte den Kontakt zur Spitzengruppe wahren. Am Ende gewann der SC Waldniel verdient mit 2:0 und kommt somit bis auf zwei Zähler an die Viersener heran.

Mit Kampfkraft gegen Technik trafen auch zwei verschiedene Spielkulturen aufeinander. Doch schon in den ersten Minuten war abzusehen, dass nur der größere Einsatzwille zum Erfolg führen sollte. Zwar waren die Viersener am Ball versierter, sie verzettelten sich aber die gesamte Spielzeit über in Einzelaktionen. Zwar konnte sich der TDFV die erste Chance nach vier Minuten herausspielen, die aber Waldniels Torhüter Marc Engelmann souverän entschärfte. Weitere vier Minuten später wäre er aber bei einem Freistoß von Fabian Zacherl machtlos gewesen, doch der Ball flog nicht ins, sondern auf das Tornetz. Im direkten Gegenzug stand dann der Pfosten einem Waldnieler Erfolg im Weg. In der zehnten Minute traf Waldniels Stürmer Tim Güth den Ball nicht richtig und die Kugel kullerte am langen Pfosten vorbei.