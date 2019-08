Fußball-Oberliga : Trotz Zugängen ist Nettetal personell arg gebeutelt

Teammanager Khaled Daftari (l.) und Trainer Andreas Schwan (r.) mit den Zugängen Dave Nieskens (2. v.l.) und Aleksandar Stankov. Foto: SCU

Fußball-Oberligist SC Union Nettetal gehen vor dem schweren Heimspiel gegen den VfB Hilden die Feldspieler aus.

In der Fußball-Oberliga geht es schon fast so zu, wie in den europäischen Topligen. Bis zum letzten Tag der Wechselperiode (wegen des 31. August am Wochenende in diesem Jahr der 2. September) schrauben viele Mannschaften noch an ihren Kadern, geben auch aus den Erfahrungen der ersten Partien Spieler ab und/oder verpflichten neue. Titelfavorit SV Straelen zum Beispiel holte in Vojno Jesic vom Regionalligisten Bonner SC noch einen Stürmer, obwohl ein perfekter Saisonstart mit vier Siegen gelang. Ganz andere Sorgen hat der SC Union Nettetal, der am Donnerstag vor dem Heimspiel gegen den VfB Hilden (Sonntag, 15.15 Uhr) in Dave Nieskens und Aleksandar Stankov aus den Niederlanden noch zwei neue Spieler unter Vertrag nahm.

Die Verpflichtung war einerseits schon alleine deshalb wichtig, weil zuvor in Toni Weis, René Jansen, Pascal Regnery und Brian Dollen gleich vier unzufriedene Spieler ihren Abschied angekündigt hatten und letztlich bei Teutonia St. Tönis landeten, aber andererseits auch, weil die Nettetaler noch die Kombination aus Erfahrung und Qualität brauchen, um nach dem schlechten Saisonstart mit vier Niederlagen in die Spur zu finden und in der starken Liga auf Dauer konkurrenzfähig zu sein. „Das sind zwei Typen, die wir so nicht haben. Wir wollten unserer jungen Mannschaft Leute an die Hand geben, die Erfahrung haben und Führung übernehmen können“, sagt SCU-Trainer Andreas Schwan.

Und Erfahrung bringen beide reichlich mit, sogar auf internationaler Ebene. Nieskens spielte zuletzt in Belgien, der gebürtige Nordmazedonier Stankov in Dänemark. Dass die Nettetaler mit der Verpflichtung der beiden von ihrem Konzept abweichen, hauptsächlich mit jungen Spielern aus der Region zu arbeiten, sieht Schwan nicht: „Sie kommen aus Venlo und Roermond, was in etwa der Strecke nach Düsseldorf entspricht. Wir müssen aus unserer Randlage eben das Beste machen, deswegen ist Holland ein interessanter Markt für uns“, erklärt Schwan und betont: „Außerdem müssen sie uns in unserer Situation direkt weiterhelfen.“

Wobei sie im Spiel gegen Hilden noch nicht zur Verfügung stehen. Weil sie aus dem Ausland kommen, dauert es länger, die Spielberechtigungen zu bekommen. So stehen angesichts der vier abgewanderten Spieler sowie der verletzten und gesperrten Nettetaler derzeit nur zwölf Feldspieler sicher zur Verfügung. Schwan: „Vor diesem Hintergrund wird die Aufgabe sehr schwer, denn Hilden hat ohnehin eine erfahrene und körperlich robuste Mannschaft, die aber auch über viel spielerische Qualität verfügt.“