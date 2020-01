Fußball : Wechselspiele zwischen dem Grenzland und Mönchengladbach

Auch in diesem Winter gibt es wieder Personalien, in denen die Verbundenheit der beiden Gebiete ddeutlich macht.

So vermeldete zunächst der stark abstiegsbedrohte SC Union Nettetal, dass er in Nico Zitzen einen defensiven Mittelfeldspieler vom 1. FC Viersen verpflichtet hat. Im ersten Testspiel am Sonntag beim FSV Duisburg (4:4) war er sogar schon dabei. Die Zitzen-Verpflichtung ist insofern bemerkenswert, als er erst im Sommer vom VfR Krefeld-Fischeln an den Hohen Busch gewechselt war, weil er wieder mit Trainer Kemal Kuc zusammenarbeiten wollte. Womit die Verbindung zu Odenkirchen hergestellt wäre. Denn Zitzen hatte von 2015 bis 2018 unter Kuc erfolgreich bei der SpVg. gespielt. Und auch bei den Viersenern klappte es gut mit den beiden, schließlich bestritt der 23-Jährige vor der Winterpause 18 Spiele und schoss zehn Tore, hatte also großen Anteil an der Herbstmeisterschaft. Dass er sich jetzt schon wieder von den Viersenern verabschiedete, hat laut Kuc keine tieferliegenden Gründe: „Nico ist ein junger Spieler, der sehr ehrgeizig ist und so hoch wie möglich spielen will. Als er zu uns gekommen ist, haben wir schon vereinbart, dass wir ihm keine Steine in den Weg legen, wenn er die Chance dazu hat. Zwischen uns ist alles in Ordnung“, erklärt Kemal Kuc.