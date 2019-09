Fußball-Oberliga : Nettetaler können doch noch gewinnen

Nach fünf Punktspielniederlagen in Folge zum Saisonstart haben die Oberliga-Fußballer des SC Union Nettetal im wichtigen Auswärtsspiel beim 1. FC Kleve den ersten Sieg eingefahren. Am Ende stand ein hart erkämpfter 3:1-Erfolg.

Der SC Union Nettetal hat in der Fußball-Oberliga ein deutliches Lebenszeichen von sich gegeben. Nach einem ganz schlechten Saisonstart mit sechs Pflichtspielniederlagen am Stück (einmal Niederrheinpokal, fünfmal Meisterschaft) und einigen Personalquerelen gelang den Nettetalern im Kellerduell beim 1. FC Kleve mit 3:1 (1:0) der erlösende erste Saisonsieg. Zudem konnten die Nettetaler am Wochenende noch etwas gegen ihre aktuell angespannten Personalsituation tun: Obwohl das Sommer-Transferfenster am vergangenen Montag schloss, nahmen sie noch den Südkoreaner Hyung-Joon Lee in ihren Kader auf.