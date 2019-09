Fußball-Oberliga : Nettetaler Mini-Serie endet in Velbert

Nach einem schwachen Saisonstart war der SC Union Nettetal in der Fußball-Oberliga mit drei Partien ohne Niederlage und sieben Punkten klar im Aufwärtstrend. Der ist durch die 0:2-Niederlage bei der SSVg Velbert vorerst beendet.

Für den SC Union Nettetal wachsen in der Fußball-Oberliga die Bäume nicht in den Himmel. Nachdem die Mannschaft von Trainer Andreas Schwan in den vergangenen Wochen deutliche Lebenszeichen aus dem Tabellenkeller gesendet hatte, indem sie in der Liga dreimal in Folge nicht verlor und zwischendurch in einem Testspiel sogar Drittligist KFC Uerdingen bezwang, gab es am Sonntag durch die 0:2 (0:0)-Niederlage bei der SSVg Velbert einen Dämpfer.