Fußball-Oberliga : Nettetaler erleben ganz bitteren Abend in Kray

Die Oberliga-Fußballer des SC Union Nettetal unterlagen 0:5 beim Aufsteiger aus Essen. Max Pohlig sah die Rot Karte.

Für den SC Union Nettetal ist der Start in die neue Saison der Fußball-Oberliga kräftig misslungen. Nachdem die Nettetaler zum Auftakt am vergangenen Sonntag auf eigenem Platz mit 0:3 gegen den ETB SW Essen verloren hatten, gingen sie am Mittwochabend beim Aufsteiger FC Kray mit 0:5 (0:2) unter. Überaus bedenklich war vor allem, wie saft- und kraftlos die Gäste auftraten. Sie waren völlig chancenlos und verloren zu allem Überfluss in der zweiten Hälfte auch noch Außenverteidiger Max Pohlig wegen Nachtretens mit einer Roten Karte.