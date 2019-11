Fußball-Oberliga : Nettetaler bleiben erneut ohne Sieg

Fußball-Oberliga Im Kellerduell gegen den SC Velbert reichte es für den SC Union Nettetal vor eigenem Publikum nur zu einem 1:1. Dadurch wird die Luft im Kampf gegen den Abstieg immer dünner. Noch drei schwere Spiele bis zur Winterpause.

Der SC Union Nettetal kann in der Oberliga derzeit nicht mehr gewinnen. Auch im so wichtigen Kellerduell vor eigenem Publikum gegen den SC Velbert reichte es unter dem Strich nur zu einem 1:1 (0:1)-Unentschieden. Es war bereits das sechste Spiel in Folge für die Nettetaler ohne dreifachen Punktgewinn. So wird es schwer, die Spielklasse auch im zweiten Jahr zu halten. Der Rückstand auf den ersten Nichabstiegsrang beträgt jetzt sieben Zähler und bis zur Winterpause stehen noch die drei schweren Partien gegen Bocholt, SW Essen und Kray auf dem Programm.